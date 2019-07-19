«Наполи» хочет включить Унаса в сделку по Пепе - Советский спорт
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19 июля 2019 10:19ФутболЛипкин Антон

«Наполи» хочет включить Унаса в сделку по Пепе

«Лилль» не против такого варианта.

«Наполи» рассматривает возможность включения полузащитника Адама Унаса в сделку по переходу полузащитника «Лилля» Николя Пепе, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

В этом случае «доги» готовы снизить цену за 24-летнего ивуарийца до 60-65 миллионов евро. При этом пока неизвестно, готов ли сам Унас к такому варианту, так как у 22-летнего алжирца есть предложения от «Пари Сен-Жермен» и английских клубов.

Унас, выступающий на обоих флангах полузащиты, провел два сезона в «Наполи» после перехода из «Бордо». За это время он сыграл в Италии в 39 матчах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

Контракт Унаса с «Наполи» рассчитан до 2022 года.

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