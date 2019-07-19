Златан Ибрагимович: В MLS я как «Феррари» среди «Фиатов» - Советский спорт
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19 июля 2019 10:29ФутболЛипкин Антон

Златан Ибрагимович: В MLS я как «Феррари» среди «Фиатов»

Швед призывает партнеров тянуться за собой.

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович оценил свой уровень на фоне MLS.

«Если честно, MLS не дотягивает до европейского уровня, – приводит Goal.com слова 37-летнего шведа. – До этого я выступал с игроками моего уровня или близкого к нему, что облегчало взаимодействие.

Здесь же я как «Феррари» среди «Фиатов». Но может получиться так, что «Феррари» станет «Фиатом», или, наоборот, «Фиат» превратится в «Феррари». Похожее у меня было в сборной Швеции, хотя и не так явно.

Как я говорил, я не хочу с этим мириться. Я не хочу, чтобы мяч не доходил до меня или доходил слишком поздно. Я хочу, чтобы другие поднимались на мой уровень».

Напомним, «Лос-Анджелес Гэлакси» занимают третье место в Западной конференции и отстают от лидирующего «Лос-Анджелеса» на 12 очков.

В нынешнем сезоне Ибрагимович забил 13 голов и сделал 13 результативных передач в 16 матчах регулярного чемпионата.

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