ВИДЕО ДНЯ: Джикия и Джано спели в честь дня рождения Самедова

Капитан «Спартака» Георгий Джикия и полузащитник Джано Ананидзе поздравили с днем рождения бывшего полузащитника команды Александра Самедова, которому в пятницу исполнилось 35 лет.
Джикия выложил в сторис видео, на котором он вместе с Джано поздравляет Самедова под песню Елены Ваенги «Желаю».
Напомним, Самедов играл за «Спартак» с 2001 по 2005 годы, после чего вернулся в команду в 2017 году и стал в ее составе чемпионом России.
Весеннюю часть прошлого сезона Самедов провел вместе с Джано в «Крыльях Советов», а на данный момент остается без клуба.
Также Самедов играл в «Локомотиве» (2005-2008, 2012-2016), «Москве» (2008-2009) и «Динамо» (2010-2012).
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