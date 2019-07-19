ВИДЕО ДНЯ: Джикия и Джано спели в честь дня рождения Самедова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 июля 2019 11:14ФутболЛипкин Антон

ВИДЕО ДНЯ: Джикия и Джано спели в честь дня рождения Самедова

Игроки «Спартака» поздравили своего бывшего партнера с 35-летием.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия и полузащитник Джано Ананидзе поздравили с днем рождения бывшего полузащитника команды Александра Самедова, которому в пятницу исполнилось 35 лет.

Джикия выложил в сторис видео, на котором он вместе с Джано поздравляет Самедова под песню Елены Ваенги «Желаю».

Напомним, Самедов играл за «Спартак» с 2001 по 2005 годы, после чего вернулся в команду в 2017 году и стал в ее составе чемпионом России.

Весеннюю часть прошлого сезона Самедов провел вместе с Джано в «Крыльях Советов», а на данный момент остается без клуба.

Также Самедов играл в «Локомотиве» (2005-2008, 2012-2016), «Москве» (2008-2009) и «Динамо» (2010-2012).

14/07 00:00ММА
Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.
17/07 19:00Футбол
Мясная страна. Яндекс показал, за кого болеют в РоссииСамая популярная команда в стране - московский «Спартак».
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
17/07 17:00Хоккей
Анисимов больше не «ястреб». Россияне в НХЛ продолжают менять клубыАртем Анисимов будет играть с Зайцевым в «Оттаве». Бучневич и Наместников также могут сменить клуб.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзяНовая тема для рубрики «Советский спор» – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится.
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
15/07 19:00Хоккей
Он вырвал язык маскоту и играл без шлема. Разговор с тренером «Локо»Крэйг Мактавиш – о подписании контракта с ярославцами, молодых игроках «Локомотива», победном вбрасывании в финале Кубка Стэнли 1994 года и игре без шлема.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
18/07 12:00Хоккей
Затыкать тренерам рот – чудовищная ошибка. Мнение СлавинаВ нашей традиционной рубрике «Советский спор» обсуждается тема запрета критики судей со стороны представителей клубов.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
19/07 09:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 2-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
18/07 09:00Футбол
Ролик ФК «КАМАЗ» о новой форме набрал 82 000, но его удалили. За что?Главный редактор «Советского спорта» сетует на то, что под надуманными предлогами в нашем футболе на корню выкашивается все оригинальное и креативное.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
19/07 11:30Хоккей
От Ягра до Доуса. Топ-10 легионеров в истории КХЛ«Советский спорт» вспоминает лучших легионеров в истории КХЛ.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
17/07 12:00Хоккей
Боченски завершил карьеру. Он стал легендой КХЛКанадец уходит из спорта во второй раз.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
Новости
12:13 Футбол Андрей Червиченко: Не исключаю, судья сам пробьет пенальти в ворота «Ростова»
12:07 Футбол Михаил Меркулов: Кажется, интерес «Спартака» единственный за последнее время
12:02 Футбол «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Базель» следят за вратарем «Фенербахче»
11:58 Футбол Замглавы ФСИН: В колонии Кокорина и Мамаева никто палкой не бьет, придумал парень, да и все
11:50 Футбол УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы за организацию договорных матчей
11:38 Футбол Андрей Червиченко: Никто не умрет, если ляжет в двенадцать из-за футбола
11:37 Футбол Адвокат: У Мамаева в колонии больше условий для поддержания формы, чем в СИЗО
11:32 Футбол Андрей Червиченко: Игра «Спартака» – безобразие, слабее команды нет
11:29 Футбол Андрей Коновалов: Непонятно, как Мирзов справится с давлением в «Спартаке»
11:23 Футбол Сенегал и Алжир сыграют в финале Кубка Африки
11:14 Футбол ВИДЕО ДНЯ: Джикия и Джано спели в честь дня рождения Самедова
11:04 Футбол Крицюк может перейти в «Зенит»
10:56 Футбол Игорь Гамула: Из «Ростова» Гацкана никто не выгонял
10:50 Фристайл Мария Чаадаева: Пока не представляем, как изменится жизнь после рождения второго ребенка
10:39 Синхронное плавание Татьяна Данченко: В футбол не хочу идти, лучше останусь непризнанной в синхронном плавании
10:29 Футбол Златан Ибрагимович: В MLS я как «Феррари» среди «Фиатов»
10:19 Футбол «Наполи» хочет включить Унаса в сделку по Пепе
10:10 Футбол «Бенфика» объявила о том, что трансфер Перина состоится, когда голкипер восстановится после травмы
09:59 Футбол Егор Сорокин: После истории с Суторминым немного по-другому посмотрел на российский футбол
09:52 Футбол «Ювентус» может предложить за Погба трех игроков
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика