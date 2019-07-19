ВИДЕО ДНЯ: Джикия и Джано спели в честь дня рождения Самедова Игроки «Спартака» поздравили своего бывшего партнера с 35-летием.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия и полузащитник Джано Ананидзе поздравили с днем рождения бывшего полузащитника команды Александра Самедова, которому в пятницу исполнилось 35 лет.

Джикия выложил в сторис видео, на котором он вместе с Джано поздравляет Самедова под песню Елены Ваенги «Желаю».

Джано и Джикия поздравили Самедова с 35-летием 😄 pic.twitter.com/WXLLVwLdZ6 — Руслан Абушкин (@abushkin) July 19, 2019

Напомним, Самедов играл за «Спартак» с 2001 по 2005 годы, после чего вернулся в команду в 2017 году и стал в ее составе чемпионом России.

Весеннюю часть прошлого сезона Самедов провел вместе с Джано в «Крыльях Советов», а на данный момент остается без клуба.

Также Самедов играл в «Локомотиве» (2005-2008, 2012-2016), «Москве» (2008-2009) и «Динамо» (2010-2012).