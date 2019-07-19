Адвокат: У Мамаева в колонии больше условий для поддержания формы, чем в СИЗО - Советский спорт
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19 июля 2019 11:37ФутболЛипкин Антон

Адвокат: У Мамаева в колонии больше условий для поддержания формы, чем в СИЗО

Мамаев и Кокорин находятся с 8 июля в ИК-4 в Белгородской области.

Адвокат Игорь Бушманов заявил, что его подзащитный – полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев – не намерен заканчивать карьеру.

«О том, чтобы заканчивать со спортом, не может быть и речи, – приводит «Собеседник» слова Бушманова. – Он однозначно хочет вернуться в спорт. Чтобы поддерживать себя в форме, в колонии куда больше условий, чем в СИЗО».

Напомним, с 8 июля Мамаев, а также бывший форвард «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий находятся в исправительной колонии – 4 в городе Алексеевка Белгородской области.

В октябре прошлого года компания избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а также главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных в 1,5 годам лишения свободы, а Мамаев и Протасовицкий получили один год и пять месяцев тюрьмы.

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