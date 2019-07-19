«Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Базель» следят за вратарем «Фенербахче»

По информации портала Goal, ранее Озер отказался от предложений нескольких европейских команд, включая тех же «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», чтобы присоединиться к «Фенербахче». Руководство турецкой команды, находясь под впечатлением, что он присоединится к клубу, готово дать голкиперу роль в первой команде.
Добавим, что вратарь пришел в «Фенербахче» летом 2018 года из академии «Алтынорду» и на данный момент считается одним из главных талантов в турецком футболе.
В прошлом сезоне Озер провел восемь матчей за молодежный состав «Фенербахче», пропустив в них три мяча. Портал transfermarkt оценивает стоимость перехода голкипера в 1,5 миллиона евро.
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