Михаил Меркулов: Кажется, интерес «Спартака» единственный за последнее время

Защитник «Урала» Михаил Меркулов высказался об интересе со стороны «Спартака».
«Я не имею права вести переговоры, мне сразу влепят штраф за это дело, – приводит «Р-Спорт» слова 25-летнего игрока обороны. – На слухах все заканчивается, я не слышал об официальных запросах.
На данный момент я являюсь игроком «Урала». Пока даже не представляю, что будут изменения. Кажется, интерес «Спартака» единственный за последнее время».
Напомним, в июне появилась информация о том, что «Спартак» претендует на 25-летнего левого защитника «Урала», который вошел в расширенный состав сборной России на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.
Меркулов выступает за «Урал» с 2015 года. За это время он провел за команду 79 матчей и сделал одну результативную передачу.
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