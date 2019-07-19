РФС пока не получил разрешение на использование VAR - Советский спорт
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19 июля 2019 13:09ФутболЛипкин Антон

РФС пока не получил разрешение на использование VAR

Система видеоповторов может быть введена в РПЛ со второго тура.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) пока не принял решение о выдаче РФС разрешения на использование системы VAR в матчах премьер-лиги, сообщает «Р-Спорт».

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что система видеоповторов в РПЛ может появиться, начиная со второго тура. Соответствующая заявка в УЕФА была отправлена в начале этой недели.

«IFAB находится в тесном контакте с РФС, – заявил менеджер организации Будьен Брукхуйс. – Однако официальное разрешение пока не было дано».

Напомним, в российских турнирах система VAR использовалась только в полуфиналах и финале розыгрыша Кубка России прошлого сезона.

Матчи второго тура премьер-лиги пройдут в субботу и воскресенье.

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