РФС пока не получил разрешение на использование VAR

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) пока не принял решение о выдаче РФС разрешения на использование системы VAR в матчах премьер-лиги, сообщает «Р-Спорт».
Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что система видеоповторов в РПЛ может появиться, начиная со второго тура. Соответствующая заявка в УЕФА была отправлена в начале этой недели.
«IFAB находится в тесном контакте с РФС, – заявил менеджер организации Будьен Брукхуйс. – Однако официальное разрешение пока не было дано».
Напомним, в российских турнирах система VAR использовалась только в полуфиналах и финале розыгрыша Кубка России прошлого сезона.
Матчи второго тура премьер-лиги пройдут в субботу и воскресенье.
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