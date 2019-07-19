Леау станет одноклубником Черышева - Советский спорт
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19 июля 2019 13:17ФутболЛипкин Антон

Леау станет одноклубником Черышева

«Валенсия» подпишет 20-летнего португальца из «Лилля».

Форвард «Лилля» Рафаэл Леау станет игроком «Валенсии», сообщает LEquipe. 20-летний португалец обойдется испанцам в 35 миллионов евро.

По информации источникам, сторонам осталось согласовать последние детали трансфера, и уже на следующей неделе игрок присоединится к новой команде.

Воспитанник «Спортинга» был одним из девяти игроков, покинувших клуб летом прошлого года после того, как болельщики устроили беспорядки на базе «львов».

За один сезон во Франции Леау забил восемь голов и сделал две результативные передачи в 26 матчах за «догов».

Напомним, «Валенсия» в новом сезоне сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.

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