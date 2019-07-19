Черчесов сфотографировался с Загитовой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сфотографировался с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой, сообщает «Газета.Ru».
Фотография появилась в официальном аккаунте Черчесова в инстаграме. С фигуристкой Алиной Загитовой», – оставил подпись тренер.
Пользователи оценили фотографию: «Самые достойные люди страны!» – написали в одном из комментариев.
Напомним, Черчесов зарегистрировался в инстаграме в октябре прошлого года. За девять месяцев на него подписалось более 97 тысяч человек.
Отметим, что у Загитовой 648 тысяч подписчиков.
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