Черчесов сфотографировался с Загитовой Главный тренер сборной России поделился фото с олимпийской чемпионкой.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сфотографировался с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой, сообщает «Газета.Ru».

Фотография появилась в официальном аккаунте Черчесова в инстаграме. С фигуристкой Алиной Загитовой», – оставил подпись тренер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С фигуристкой Алиной Загитовой Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official) 19 Июл 2019 в 12:09 PDT

Пользователи оценили фотографию: «Самые достойные люди страны!» – написали в одном из комментариев.

Напомним, Черчесов зарегистрировался в инстаграме в октябре прошлого года. За девять месяцев на него подписалось более 97 тысяч человек.

Отметим, что у Загитовой 648 тысяч подписчиков.