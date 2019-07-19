Зидан намерен перевести Винисиуса направо Левый фланг будет занят Азаром.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассчитывает в новом сезоне использовать полузащитника Винисиуса Жуниора на правом фланге, сообщает Marca.

В прошлом сезоне 19-летний бразилец выходил в «Реале» на левом фланге или в роли выдвинутого форварда, однако теперь левая бровка занята бельгийцем Эденом Азаром, который перешел из «Челси».

В этой связи Зидан намерен перевести Винисиуса на противоположный фланг, на котором он иногда играл во «Фламенго». Также во время предсезонки француз будет пробовать на позиции правого атакующего полузащитника Марко Асенсио.

Напомним, в своем первом сезоне в «Реале» Винисиус забил три гола и сделал 12 результативных передач в 31 матче за основную команду.