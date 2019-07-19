«Дядя Рома, а Никола выйдет?» Проморолик ЦСКА к матчу с «Оренбургом» ЦСКА подготовил проморолик к первому домашнему матчу армейцев в новом сезоне чемпионата России.

Во втором туре РПЛ ЦСКА сыграет против «Оренбурга». Встреча состоится в ближайшую субботу, 20 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 19:00 (мск).

Напомним, что в матче 1-го тура ЦСКА в гостях уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:2.