РПЛ объявила о наградах, которые будут вручаться в новом сезоне - Советский спорт
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19 июля 2019 14:39ФутболЛипкин Антон

РПЛ объявила о наградах, которые будут вручаться в новом сезоне

Лига будет определять лучших игроков, тренеров и лучший гол месяца и сезона.

РПЛ в рамках ребрендинга учредила индивидуальные призы, которые будут вручаться в новом сезоне.

Уже в первом туре по итогам каждого матча был определен лучший игрок. В первом туре победителями в этой номинации стали Мигел Кардозу («Динамо»), Эрик Бикфалви («Урал»), Евгений Песегов («Сочи»), Алексей Ионов («Ростов»), Александр Соболев («Крылья Советов»), Александр Ерохин («Зенит»), Евгений Городов («Ахмат») и Алексей Миранчук («Локомотив»).

Также в нынешнем сезоне в лиге появятся следующие призы:

«лучший игрок месяца»: выбирается из пяти номинантов, заранее отобранных экспертами РПЛ;
«лучший игрок сезона»: выбирается из номинантов, получивших приз «лучший игрок месяца» (также возможно включение дополнительно двух-трех игроков, ярко проявивших себя в течение сезона);
«лучший тренер месяца»: выбирается из пяти номинантов, заранее отобранных экспертами РПЛ;
«лучший тренер сезона»: выбирается из номинантов, получивших премию «лучший тренер месяца»;
«лучший гол месяца»: выбирается из восьми лучших голов, заранее отобранных экспертами РПЛ;
«лучший гол сезона»: выбирается из номинантов, получивших премию «лучший гол месяца»;
«лучший бомбардир сезона»: награду получает игрок, забивший наибольшее количество мячей по итогам сезона;
«лучший вратарь сезона»: награду получает голкипер, отыгравший наибольшее количество «сухих» матчей;
«лучший молодой игрок сезона»: лауреатом может стать игрок до 21 года, на счету которого не менее пять матчей за основной состав.

Лауреаты всех премий, за исключением «лучший игрок матча», «лучший бомбардир сезона» и «лучший вратарь сезона», выбираются совместно – представителями премьер-лиги и телеканала Матч Премьер, а также болельщиками, посредством голосования в социальных сетях РПЛ.

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