Маурисио Почеттино: Если бы финал Лиги чемпионов закончился по-другому, мог бы подумать об уходе «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил о том, что в случае победы в Лиге чемпионов мог бы покинуть клуб.

«Когда прикасаешься к славе, ведешь себя по-другому, игроки ведут себя по-другому, и вызов становится другим, – приводит BBC слова аргентинца. – Если бы результат был бы другим, можно было бы подумать о том, что настал момент покинуть клуб и дать ему возможность начать новую главу с новым тренерским штабом.

Но закончить на такой ноте? Я не тот человек, кто не хочет сталкиваться с проблемами и избегает сложных ситуаций».

Напомним, 1 июля в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Ливерпуля» (0:2).