Вице-президент «Монаркас Морелия» опроверг уход Флореса в «Локомотив»

Ранее издание Libero.pe сообщило, что московский клуб предложил за 25-летнего вингера 12 миллионов евро.
«У нас нет предложений по Флоресу, и на сегодняшний день его уход исключен», - приводятся слова функционера в официальном аккаунте команды в Twitter.
Напомним, что Флорес перешел в «Монаркас Морелию» в августе 2018 года из датского «Ольборга» за 1,15 миллиона евро. С тех пор он провел 26 матчей за мексиканский клуб, записав на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.
Также в активе перуанского полузащитника 34 матча за национальную команду, в которых он забил 9 голов. На Кубке Америки 2019 года Флорес провел за сборную 6 матчей и забил 2 мяча.
Добавим, что действующий контракт вингера рассчитан до конца июня 2022 года, а портал transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
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