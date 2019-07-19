Виктор Вальдес возглавил юношескую команду «Барселоны»

Новым главным тренером юношеской команды «Барселоны» назначен бывший голкипер клуба Виктор Вальдес, сообщает официальный сайт каталонцев.
37-летний испанец будет тренировать команду до 19 лет, которой предстоит выступить в Юношеской лиге УЕФА.
Напомним, Вальдес является воспитанником «Барселоны». С 2002 по 2014 годы он провел за основную команду 536 матчей (из низ 239 – «на ноль») и пропустил 441 гол.
После ухода из «Барселоны» Вальдес выступал за «Манчестер Юнайтед», «Стандард» (Льеж) и «Миддлсбро». В январе 2018 года он объявил о завершении карьеры.
В прошлом сезоне Вальдес начал тренировать юношескую команду «Мораталаз» из Мадрида, а в июне получил тренерскую лицензию категории УЕФА Pro.
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