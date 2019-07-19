Маттейс де Лигт: Моим кумиром в детстве был Каннаваро

- Мне было семь лет, если вы защитник, вы уже знаете, каким игроком вы восхищаетесь: в тот год Фабио Каннаваро выиграл «Золотой мяч» и был моим кумиром. У меня всегда были теплые чувства по отношению к «Ювентусу». Я был фанатом «Юве» в детстве.
Почему выбрал «Ювентус», а не «Барселону» или «ПСЖ»? Процесс был долгим. В Италии есть прекрасные оборонительные традиции, и для меня это станет большим вызовом. Кроме этого в «Ювентусе» показали, как сильно хотят, чтобы я перешел в эту команду. В конце концов эти ощущения и склонили мой выбор в пользу «Ювентуса», - цитирует голландца Sky Sport Italia.
Накануне чемпионы Италии объявили о переходе 19-летнего голландца из «Аякса». Игрок обошелся клубу в 75 миллионов евро, которые будут выплачены в течение пяти лет.
Позже стало известно, что Де Лигт будет выступать за «Ювентус» под четвертым номером.
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