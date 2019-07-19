Алексей Сафонов: По именам в «Сочи» собрался солидный коллектив - Советский спорт
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19 июля 2019 16:30Футбол

Алексей Сафонов: По именам в «Сочи» собрался солидный коллектив

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, можно ли их теперь вычеркивать «Сочи» из разряда аутсайдеров.

– На бумаге думаю, что да. По именам коллектив солидный, тем более что сейчас вроде как Нобоа должен там оказаться. Каждый амбициозный футболист хочет доказать, что его зря списали со счетов в более амбициозном клубе, проявить себя. Подопечные Точилина мальчиками для битья точно не будут, – приводит слова Сафонова News.ru.

Напомним, что в первом туре РПЛ «Сочи» проиграли «Спартаку», пропустив решающий мяч в компенсированное арбитром время матча. Позже стало известно, что главный арбитр этой встречи Владимир Москалев, ошибочно засчитавший гол защитника красно-белых Самуэля Жиго, был отстранен от работы.

Во втором туре чемпионата России «Сочи» на своем поле встретится с «Зенита». Встреча состоится в ближайшее воскресенье, 21 июля, на стадионе «Фишт» и начнется в 21:30 по московскому времени.

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