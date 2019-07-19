Андрей Мостовой официально перешел в «Сочи» - Советский спорт
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19 июля 2019 17:08Футбол

Андрей Мостовой официально перешел в «Сочи»

Полузащитник «Зенита-2» Андрей Мостовой продолжит карьеру в «Сочи».

Как сообщает пресс-служба клуба, вингер перешел в команду до конца сезона на правах аренды.

Добавим, что полузащитник перешел в «Зенит-2» из «Химок» в феврале 2019 года. С тех пор он провел 13 матчей за команду из Санкт-Петербурга, забив пять мячей и отдав один голевой пас.

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