Казарцев и Вилков назначены видеоассистентами на матч «Динамо» - «Рубин» - Советский спорт
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19 июля 2019 19:43Футбол

Казарцев и Вилков назначены видеоассистентами на матч «Динамо» - «Рубин»

На матче 2-го тура РПЛ «Динамо» - «Рубин» впервые в истории чемпионатов России будет использоваться система VAR в режиме «live».

Как сообщает пресс-служба РФС, полностью состав официальных лиц этой встречи выглядит так:

Судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Сергей Карасев (Москва);

VAR - Василий Казарцев (Санкт-Петербург), ассистент VAR - Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).

Ранее стало известно, что РФС получил разрешение на использование VAR от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Первым матчем на котором будет использоваться система видеопомощи арбитрам станет игра между «Динамо» и «Рубином», который пройдет в воскресенье, 21 июля.

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