Официально: система VAR заработает на матчах РПЛ на постоянной основе - Советский спорт
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19 июля 2019 19:41ФутболКоноплев Александр

Официально: система VAR заработает на матчах РПЛ на постоянной основе

VAR разрешен официально.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) допустил систему видеопомощи арбитру до работы на матчах российской премьер-лиги. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

– РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. IFAB дал официальный допуск. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR. РФС станет интегратором системы, в проекте также примут участие Hawk Eye (фирма, придумавшая первую систему автоматического определения взятия ворот. – Прим. ред.) и «Матч ТВ». Уверен, что наше долгосрочное сотрудничество будет эффективным, – приводит слова Дюкова сайт РФС.

Уже известно, что первым матчем с использованием системы VAR на постоянной основе будет «Динамо» – «Рубин» (второй тур РПЛ, 21 июля). Функции видеоассистентов выполнят Василий Казарцев и Михаил Вилков.

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