Маринато Гилерме: Спасибо за вашу поддержку! - Советский спорт
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19 июля 2019 21:59ФутболКоноплев Александр

Маринато Гилерме: Спасибо за вашу поддержку!

33-летний кипер остается в Черкизове на три года.

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме рад продлению контракта с клубом. Сегодня россиянин бразильского происхождения подписал новое трехлетнее соглашение.

«Счастлив продолжить свою историю в «Локомотиве», ведь для меня это больше, чем клуб! Сейчас мы сильны как никогда, и я уверен, что сможем добиться еще большего! Спасибо за вашу поддержку!» – написал футболист в своем инстаграме.

Гилерме выступает за железнодорожников с 2007 года.

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