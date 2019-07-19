Маринато Гилерме: Спасибо за вашу поддержку! 33-летний кипер остается в Черкизове на три года.

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме рад продлению контракта с клубом. Сегодня россиянин бразильского происхождения подписал новое трехлетнее соглашение.

«Счастлив продолжить свою историю в «Локомотиве», ведь для меня это больше, чем клуб! Сейчас мы сильны как никогда, и я уверен, что сможем добиться еще большего! Спасибо за вашу поддержку!» – написал футболист в своем инстаграме.

Гилерме выступает за железнодорожников с 2007 года.