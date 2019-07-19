«Челси» проиграл японскому клубу

«Челси» в товарищеском матче уступил японскому «Кавасаки» – 0:1.
Единственный мяч провел Лендро Дамиао на 86-й минуте.
Это первое поражение «синих» при Фрэнке Лэмпарде. Ранее лондонцы сыграли вничью с «Богемианом» (1:1) и разгромили «Сент-Патрикс» (4:0).
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