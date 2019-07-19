«Челси» проиграл японскому клубу - Советский спорт
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19 июля 2019 23:30ФутболКоноплев Александр

«Челси» проиграл японскому клубу

Лэмпард: ничья – победа – поражение.

«Челси» в товарищеском матче уступил японскому «Кавасаки» – 0:1.

Единственный мяч провел Лендро Дамиао на 86-й минуте.

Это первое поражение «синих» при Фрэнке Лэмпарде. Ранее лондонцы сыграли вничью с «Богемианом» (1:1) и разгромили «Сент-Патрикс» (4:0).

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