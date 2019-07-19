Сборная Алжира победила Сенегал и стала чемпионом Африки

Сборная Алжира обыграла Сенегал в финальном матче Кубка африканских наций – 1:0.
Единственный мяч на второй минуте провел Багдад Бунеджа из катарского «Аль-Садда». Отметим, что «сухой» матч провел экс-вратарь «Крыльев Советов» Раис М’Боли.
Это вторая победа алжирцев на турнире. До этого они становились чемпионами Африки в 1990 году.
Кубок африканских наций
Финал
Сенегал – Алжир – 0:1 (0:1)
Гол: Бунеджа, 2.
Сенегал: Гомис, Гассама, Сабали, Сане, Куяте, Гуйе, Н'Диай (Диатта, 59), Севе (Диане, 75), Сарр, Мане, Ньянг (Кейта, 85).
Алжир: М'Боли, Зеффан, Бенсебаини, Бенларми, Манди, Марез, Фегули (Тахрат, 85), Беннасер, Гедиура, Белаили (Браими, 84), Бунеджа (Слимани, 89).
Предупреждения: Гуйе, 79; Гассама, 80 – Бенсебаини, 33; Белаили, 54; Манди, 90+1; Гедиура, 90+4.