Зинедин Зидан: Ситуация Бэйла – не проблема, но она не изменилась - Советский спорт
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20 июля 2019 08:52ФутболГичунцев Артур

Зинедин Зидан: Ситуация Бэйла – не проблема, но она не изменилась

Ранее сообщалось, что специалист не видит игрока в составе «сливочных» и готов продать его этим летом.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о положении валлийского форварда Гарета Бэйла.

«На данный момент ничего не изменилось. Нет, его ситуация – не проблема. Футболист никогда не будет проблемой. У Бэйла контракт с «Реалом», но посмотрим, время покажет», – цитирует Зидана AS.

За шесть лет в «Реале» Гарет Бэйл помог клубу выиграть чемпионат, Кубок, а также Суперкубок Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира.

По слухам, на прошлой неделе «Тоттенхэм» предложил за его возвращение 60 млн евро. Испанцы хотят выручить как минимум 80. При этом его агент заявил журналистам, что Бэйл намерен отработать свой контракт, рассчитанный до 2022 года.

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