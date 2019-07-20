«Тоттенхэм» готов заплатить 70 млн фунтов за бывшего хавбека «ПСЖ» - Советский спорт
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20 июля 2019 10:37ФутболГичунцев Артур

«Тоттенхэм» готов заплатить 70 млн фунтов за бывшего хавбека «ПСЖ»

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на FourFourTwo.

Полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо может перебраться в чемпионат Англии.

Согласно источнику, в его услугах заинтересован «Тоттенхэм», который готов выложить за этот трансфер 70 млн фунтов.

В 2016 году игрок пополнил ряды «ПСЖ», а через два сезона отправился на правах аренды в «Бетис», который позже выкупил его у французского клуба.

В минувшем сезоне примеры 23-летний футболист отыграл 46 матчей, забил 16 голов и отдал 4 голевых передачи.

Также он выступил в составе сборной Аргентины на Кубке Америки-2019. В активе Ло Чельсо 6 матчей, 1 гол и 1 голевой пас.

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