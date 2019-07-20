Ибрагимович – тренеру «Лос-Анджелеса»: Проваливай, маленькая шлюха (видео)

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вступил в конфликт с тренером «Лос-Анджелеса» после матча MLS.
В этой игре шведский футболист оформил хет-трик и принес своей команде победу (3:2).
По окончании поединка у бывшего игрока «Барселоны» и миланского «Интера» произошла словесная перепалка с тренером соперника, которому он заявил: «Проваливай, мелкая шлюха».
После этого матча «Лос-Анджелес» сохранил лидерство в турнирной таблице, а «Гэлакси» расположился на второй позиции.
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