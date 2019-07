Ибрагимович – тренеру «Лос-Анджелеса»: Проваливай, маленькая шлюха (видео)

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вступил в конфликт с тренером «Лос-Анджелеса» после матча MLS.

В этой игре шведский футболист оформил хет-трик и принес своей команде победу (3:2).

По окончании поединка у бывшего игрока «Барселоны» и миланского «Интера» произошла словесная перепалка с тренером соперника, которому он заявил: «Проваливай, мелкая шлюха».

После этого матча «Лос-Анджелес» сохранил лидерство в турнирной таблице, а «Гэлакси» расположился на второй позиции.

One of the LAFC coaches didn’t know where to go, so Zlatan tried to tell him pic.twitter.com/LfwC9IQXhD