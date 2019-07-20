Диего Симеоне: Гризманн перешел в великолепную команду

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал переезд французского нападающего Антуана Гризманна в «Барселону».
«Он многое сделал для «Атлетико», за что я очень ценю этого футболиста. Трансфер Гризманна в «Барселону» – важное событие в его карьере. Антуан перешел в великолепную команду, где сможет добиться высоких результатов, если продолжит в том же духе», – цитирует Симеоне TyC Sports.
Ранее стало известно, что 27-летний нападающий подписал контракт до 2024 года.
За все время в «Атлетико» он помог команде выиграть Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, а также дважды выйти в финал Лиги чемпионов.
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