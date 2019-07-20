Диего Симеоне: Гризманн перешел в великолепную команду - Советский спорт
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20 июля 2019 11:49ФутболГичунцев Артур

Диего Симеоне: Гризманн перешел в великолепную команду

Его трансфер обошелся чемпиону Испании в 120 млн евро.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал переезд французского нападающего Антуана Гризманна в «Барселону».

«Он многое сделал для «Атлетико», за что я очень ценю этого футболиста. Трансфер Гризманна в «Барселону» – важное событие в его карьере. Антуан перешел в великолепную команду, где сможет добиться высоких результатов, если продолжит в том же духе», – цитирует Симеоне TyC Sports.

Ранее стало известно, что 27-летний нападающий подписал контракт до 2024 года.

За все время в «Атлетико» он помог команде выиграть Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, а также дважды выйти в финал Лиги чемпионов.

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