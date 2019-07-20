«Ростов» – фаворит матча против «Спартака», по мнению букмекеров - Советский спорт
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20 июля 2019 13:10ФутболВащенко Сергей

«Ростов» – фаворит матча против «Спартака», по мнению букмекеров

Сегодня в Ростове-на-Дону пройдет матч второго тура чемпионата России между местным «Ростовом» и московским «Спартаком».

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии является команда Валерия Карпина. Коэффициент на победу «Ростова» колеблется от 2,40 до 2,55, в то время, как на победу «Спартака» - 3,15 - 3,25.

Ничья оценивается коэффициентом 3,10.

Напомним, что в рамках первого тура «Ростов» на своем поле обыграл «Оренбург» со счетом 2:1, а «Спартак» в Москве на последних минутах, благодаря голу Жиго, вырвал победу у «Сочи» - 1:0.

На данный момент «Ростов» занимает в турнирной таблице РПЛ четвертое место, а команда Олега Кононова - пятое.

Напомним, что матч начнется в 21:30 по московскому времени.

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