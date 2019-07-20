«Ростов» – фаворит матча против «Спартака», по мнению букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии является команда Валерия Карпина. Коэффициент на победу «Ростова» колеблется от 2,40 до 2,55, в то время, как на победу «Спартака» - 3,15 - 3,25.
Ничья оценивается коэффициентом 3,10.
Напомним, что в рамках первого тура «Ростов» на своем поле обыграл «Оренбург» со счетом 2:1, а «Спартак» в Москве на последних минутах, благодаря голу Жиго, вырвал победу у «Сочи» - 1:0.
На данный момент «Ростов» занимает в турнирной таблице РПЛ четвертое место, а команда Олега Кононова - пятое.
Напомним, что матч начнется в 21:30 по московскому времени.
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