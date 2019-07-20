«Манчестер Юнайтед» обыграл «Интер» на Международном кубке чемпионов

В матче первого тура Международного кубка чемпионов «Манчестер Юнайтед» в Сингапуре обыграл «Интер» – 1:0.
Единственный матч на 76-й минуте забил Мэйсон Гринвуд.
Ранее «Арсенал» победил «Баварию», а «Фиорентина» справилась с «Гвадалахарой». Обе встречи завершились со счетом 2:1.
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