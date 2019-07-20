«Манчестер Юнайтед» обыграл «Интер» на Международном кубке чемпионов - Советский спорт
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20 июля 2019 16:31ФутболКоноплев Александр

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Интер» на Международном кубке чемпионов

«МЮ» первым не пропустил на топ-турнире.

В матче первого тура Международного кубка чемпионов «Манчестер Юнайтед» в Сингапуре обыграл «Интер» – 1:0.

Единственный матч на 76-й минуте забил Мэйсон Гринвуд.

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