«Манчестер Юнайтед» обыграл «Интер» на Международном кубке чемпионов

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Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзя Новая тема для рубрики «Советский спор» – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится.

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