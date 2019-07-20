«Крылья Советов» – «Арсенал». Соболев забил третий мяч в сезоне (видео)

Нападающий Александр Соболев сократил отставание «Крыльев Советов» от «Арсенала» в матче второго тура российской премьер-лиги.
Он отличился на 43-й минуте, сделав счет 1:2.
Для футболиста это третий мяч в двух играх чемпионата-2019/20 – в первом туре он дважды забил в ворота ЦСКА.
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