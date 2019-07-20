«Крылья» – «Арсенал». Тудорие забил первый мяч в РПЛ (видео) - Советский спорт
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20 июля 2019 17:41ФутболКоноплев Александр

«Крылья» – «Арсенал». Тудорие забил первый мяч в РПЛ (видео)

«Крылья Советов» – «Арсенал» – 1:3.

Тульский «Арсенал» забил третий мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче второго тура российской премьер-лиги.

На 52-й минуте отличился Александру Тудорие.

Это первый гол 23-летнего румына в российском чемпионате.

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