«Химки» нанесли крупное поражение «Текстильщику» - Советский спорт
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20 июля 2019 17:59ФутболКоноплев Александр

«Химки» нанесли крупное поражение «Текстильщику»

«Химки» возглавили турнирную таблицу.

В матче третьего тура первенства ФНЛ «Химки» крупно обыграли «Текстильщик» – 4:1. Встреча проходила в Иванове.

У победителей отличились Алексей Скворцов (49-я минута), Идрис Умаев (58), Александр Трошечкин (61) и Владимир Дядюн (90+4). В составе проигравших забил Илья Юрченко (63).

«Химки» одержали третью победу, а «Текстильщик» потерпел третье поражение.

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