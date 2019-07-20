«Химки» нанесли крупное поражение «Текстильщику»

В матче третьего тура первенства ФНЛ «Химки» крупно обыграли «Текстильщик» – 4:1. Встреча проходила в Иванове.
У победителей отличились Алексей Скворцов (49-я минута), Идрис Умаев (58), Александр Трошечкин (61) и Владимир Дядюн (90+4). В составе проигравших забил Илья Юрченко (63).
«Химки» одержали третью победу, а «Текстильщик» потерпел третье поражение.
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