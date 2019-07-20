ЦСКА – «Оренбург». Стартовые составы - Советский спорт
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20 июля 2019 18:25ФутболКоноплев Александр

ЦСКА – «Оренбург». Стартовые составы

Матч начнется в 19.00 мск.

ЦСКА и «Оренбург» назвали составы на матч второго тура российской премьер-лиги.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Шарлия, Набабкин, Ефремов, Кучаев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Нисимура, Н’Диай.

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Маляров, Аюпов, Мишкич, Рикарду, Деспотович.

Запасные: Руденко, Афонин, Кулишев, Болотов, Бидловский, Чуканов, Фамейе.

Матч ЦСКА – «Оренбург» пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало в 19.00 по московскому времени.

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