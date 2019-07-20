ЦСКА – «Оренбург». Стартовые составы

ЦСКА и «Оренбург» назвали составы на матч второго тура российской премьер-лиги.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Шарлия, Набабкин, Ефремов, Кучаев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Нисимура, Н’Диай.
«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Маляров, Аюпов, Мишкич, Рикарду, Деспотович.
Запасные: Руденко, Афонин, Кулишев, Болотов, Бидловский, Чуканов, Фамейе.
Матч ЦСКА – «Оренбург» пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало в 19.00 по московскому времени.
Наш состав на #ЦСКАоренбург! Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, @HordurM34, @akhmetov77i, @NikolaVlai, Бистрович, Обляков, @arnorsigurdsson, Чалов pic.twitter.com/4rUwzadDx2— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 20 июля 2019 г.
Стартовый состав #ФКОренбург на матч #ЦСКАОренбург pic.twitter.com/FaSnaibbW7— ФК Оренбург (@fcorenburg) 20 июля 2019 г.