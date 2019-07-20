Гол Базелюка помог «Мордовии» обыграть «Спартак-2»

Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзя Новая тема для рубрики «Советский спор» – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится.

С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на Уимблдоне Очередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.

«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US Open Серена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.

Боченски завершил карьеру. Он стал легендой КХЛ Канадец уходит из спорта во второй раз.

Боб и Василевский – лучшие вратари планеты. Так решила НХЛ В топ-10 лучших голкиперов НХЛ двое россиян.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.

Затыкать тренерам рот – чудовищная ошибка. Мнение Славина В нашей традиционной рубрике «Советский спор» обсуждается тема запрета критики судей со стороны представителей клубов.

Анисимов больше не «ястреб». Россияне в НХЛ продолжают менять клубы Артем Анисимов будет играть с Зайцевым в «Оттаве». Бучневич и Наместников также могут сменить клуб.

Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил Федерера Новак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТР Впервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.