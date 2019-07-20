Гол Базелюка помог «Мордовии» обыграть «Спартак-2»

В матче третьего тура первенства ФНЛ «Мордовия» дома обыграла «Спартак-2» – 1:0.
Победу саранчанам принес Константин Базелюк. Он забил на 55-й минуте.
В концовке первого тайма спартаковец Сильванус Нимели не реализовал пенальти.
«Мордовия» набрала первые очки в сезоне. У «Спартака-2» четыре очка.
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