Гол Базелюка помог «Мордовии» обыграть «Спартак-2» - Советский спорт
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20 июля 2019 18:50ФутболКоноплев Александр

Гол Базелюка помог «Мордовии» обыграть «Спартак-2»

«Мордовия» – «Спартак-2» – 1:0.

В матче третьего тура первенства ФНЛ «Мордовия» дома обыграла «Спартак-2» – 1:0.

Победу саранчанам принес Константин Базелюк. Он забил на 55-й минуте.

В концовке первого тайма спартаковец Сильванус Нимели не реализовал пенальти.

«Мордовия» набрала первые очки в сезоне. У «Спартака-2» четыре очка.

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