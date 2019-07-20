«Арарат» и «Дружба» вышли в 1/128 финала Кубка России

В матче 1/256 финала Кубка России химкинский «Олимп» дома проиграл «Арарату» – 2:3.
«Урожай» также дома уступил «Дружбе» – 1:3, а «Кубань Холдинг» на своем поле переиграл ростовский СКА – 2:0.
Соперники команд по 1/128 финала определятся позже.
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