«Арарат» и «Дружба» вышли в 1/128 финала Кубка России - Советский спорт
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20 июля 2019 20:02ФутболКоноплев Александр

«Арарат» и «Дружба» вышли в 1/128 финала Кубка России

Еще три участника второй стадии.

В матче 1/256 финала Кубка России химкинский «Олимп» дома проиграл «Арарату» – 2:3.

«Урожай» также дома уступил «Дружбе» – 1:3, а «Кубань Холдинг» на своем поле переиграл ростовский СКА – 2:0.

Соперники команд по 1/128 финала определятся позже.

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