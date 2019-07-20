«Нефтехимик» и «Чайка» добились гостевых побед

Завершились два матча третьего тура ФНЛ.
«Нефтехимик» на выезде обыграл «Армавир» – 2:0. Голы на счету Дениса Макарова (38-я минута) и Мераби Уридии (63). Нижнекамцы набрали семь очков.
«Балтика» на своем поле уступила «Чайке» – 0:1. На 86-й минуте забил Александр Подбельцев. Калининградцы потерпели третье поражение в трех матчах с общим счетом 0:4.
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