«Нефтехимик» и «Чайка» добились гостевых побед - Советский спорт
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20 июля 2019 21:00ФутболКоноплев Александр

«Нефтехимик» и «Чайка» добились гостевых побед

«Балтика» не забивает и не набирает очки.

Завершились два матча третьего тура ФНЛ.

«Нефтехимик» на выезде обыграл «Армавир» – 2:0. Голы на счету Дениса Макарова (38-я минута) и Мераби Уридии (63). Нижнекамцы набрали семь очков.

«Балтика» на своем поле уступила «Чайке» – 0:1. На 86-й минуте забил Александр Подбельцев. Калининградцы потерпели третье поражение в трех матчах с общим счетом 0:4.

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