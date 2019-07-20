«Долгопрудный» отыгрался с 0:3 и вышел в 1/128 финала Кубка России

Завершились последние матчи 1/256 финала Кубка России.
«Квант» дома проиграл «Долгопрудному» – 3:4. К 53-й минуте хозяева вели со счетом 3:0.
В другой встрече черкесский «Интер» нанес поражение ставропольскому «Динамо» – 4:2.
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