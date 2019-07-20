Милевский попросился в команду Зеленского - Советский спорт
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20 июля 2019 21:35ФутболКоноплев Александр

Милевский попросился в команду Зеленского

Футболист хочет стать чиновником.

Бывший нападающий «Тосно» Артем Милевский желает стать советником президента Украины Владимира Зеленского. Форвард намерен развивать украинский футбол.

– Владимир Александрович, добрый вечер. Когда-то вы играли меня в «Квартале 95», и я не обижался. Готовы ли вы взять меня в свою команду советником по развитию украинского футбола? С уважением, Артем Владимирович Милевский, – написал футболист в комментариях в инстаграме президента Украины.

34-летний Милевский кроме «Тосно» выступал за киевское «Динамо», «Газиантенспор», «Хайдук», «Сплит» и минское «Динамо».

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