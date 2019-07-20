Испания и Португалия вышли в полуфинал юношеского чемпионата Европы

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы U19 Испания обыграла Италию – 2:1.
Победный гол на 68-й минуте провел капитан испанцев Абель Руис. Отметим, что на 83-й минуте итальянцы остались в меньшинстве после удаления Йенома Удоги.
Испанцы набрали семь очков и не пустили Италию в плей-офф.
В другом матче дня Португалия обыграла Армению – 4:0. Португальцы вышли в полуфинал с первого места.
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