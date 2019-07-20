«Ростов» – «Спартак». Байрамян открыл счет, Ещенко получил травму

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

С праздником, товарищи – в российский футбол официально приходит VAR Воскресенье, 21 июля – этот день войдет в историю. Теперь в совершенно официальном, не тестовом режиме, в чемпионате России начинает работать видеопомощник арбитра.

Анисимов больше не «ястреб». Россияне в НХЛ продолжают менять клубы Артем Анисимов будет играть с Зайцевым в «Оттаве». Бучневич и Наместников также могут сменить клуб.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 века Карен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

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От Ягра до Доуса. Топ-10 легионеров в истории КХЛ «Советский спорт» вспоминает лучших легионеров в истории КХЛ.

Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзя Новая тема для рубрики «Советский спор» – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится.

Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерами Федор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.

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Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.

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