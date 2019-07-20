«Ростов» – «Спартак». Байрамян открыл счет, Ещенко получил травму - Советский спорт
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20 июля 2019 21:58ФутболКоноплев Александр

«Ростов» – «Спартак». Байрамян открыл счет, Ещенко получил травму

«Ростов» – «Спартак» – 1:0.

В матче второго тура чемпионата России «Ростов» – «Спартак» открыт счет. На 23-й минуте Хорен Байрамян поразил ворота гостей.

Для крайнего защитника это четвертый гол в чемпионатах России.

Отметим, что на 16-й минуте поле из-за травмы покинул защитник красно-белых Андрей Ещенко.

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