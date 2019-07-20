«Ростов» – «Спартак». Адриано реализовал пенальти (видео)

В матче второго тура российской премьер-лиги «Ростов» – «Спартак» забит второй мяч.
На 26-й минуте форвард красно-белых Луис Адриано реализовал пенальти, сравняв счет – 1:1.
Для бразильца это 19-й гол в чемпионате России. До этого «Ростову» он не забивал.
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