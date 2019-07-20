Гризманн расплакался после перехода в «Барселону» Гризманн считает, что все страшное позади.

Нападающий Антуан Гризманн признался, что переход в «Барселону» из «Атлетико» стал для него очень эмоциональным.

– После официального объявления о подписании контракта с «Барселоной» я позвонил отцу и расплакался от счастья. Я рад, что все закончилось. Знаю, что меня будут освистывать, но это часть футбола. Уходить всегда тяжело. Так было и с «Реал Сосьедад», так было и с «Атлетико», – приводит слова Гризманна Marca.

Отметим, что «Атлетико» готов судиться с «Барселоной» по сумме отступных за француза.