Гризманн расплакался после перехода в «Барселону»

Нападающий Антуан Гризманн признался, что переход в «Барселону» из «Атлетико» стал для него очень эмоциональным.
– После официального объявления о подписании контракта с «Барселоной» я позвонил отцу и расплакался от счастья. Я рад, что все закончилось. Знаю, что меня будут освистывать, но это часть футбола. Уходить всегда тяжело. Так было и с «Реал Сосьедад», так было и с «Атлетико», – приводит слова Гризманна Marca.
Отметим, что «Атлетико» готов судиться с «Барселоной» по сумме отступных за француза.
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