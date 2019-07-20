«Ростов» вырвал ничью в матче со «Спартаком» - Советский спорт
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20 июля 2019 23:27ФутболКоноплев Александр

«Ростов» вырвал ничью в матче со «Спартаком»

«Спартак» потерял очки и Ещенко.

В матче второго тура российской премьер-лиги «Ростов» дома сыграл вничью со «Спартаком» – 2:2.

Счет открыли хозяева – на 23-й минуте отличился Хорен Байрамян. Далее забивали спартаковцы: Луис Адриано (25-я минута, пенальти) и Георгий Джикия (66). Окончательный результат установил Александр Зуев в компенсированное время второго тайма. Все голы здесь.

Отметим, что на 16-й минуте поле из-за травмы покинул защитник красно-белых Андрей Ещенко.

И «Ростов», и «Спартак» набрали по четыре очка в двух турах. В третьем туре красно-белые сыграют в Саранске с «Тамбовом», а дончане отправятся в Тулу на матч с «Арсеналом».

РПЛ
Второй тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Спартак» (Москва) – 2:2 (1:1)

Голы: Байрамян, 22 (1:0); Луис Адриано, 25 (пенальти, 1:1); Джикия, 66 (1:2); Зуев, 90+1 (2:2).

«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Еременко, Попов (Саплинов, 81), Ионов (Гацкан, 88), Шомуродов, Норманн, Байрамян (Зуев, 57), Чернов, Козлов, Чистяков.

«Спартак»: Максименко, Ещенко (Рассказов, 16), Жиго, Джикия, Айртон, Гулиев, Фернандо, Зобнин, З. Бакаев (Ташаев, 87), Понсе (Мелкадзе, 67), Луис Адриано.

Предупреждения: Зуев, 60; Еременко, 64 – Мелкадзе, 73; Бакаев, 84; Фернандо, 88.

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