Сегодня «Локомотив» дома сыграет с «Тамбовом», а «Сочи» на своем поле примет «Зенит» - Советский спорт
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21 июля 2019 09:32Футбол

Сегодня «Локомотив» дома сыграет с «Тамбовом», а «Сочи» на своем поле примет «Зенит»

В воскресенье будут сыграны четыре матча второго тура чемпионата России по футболу.

Футболисты «Урала» на своем поле сыграют против «Ахмата». Игра пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Локомотив» на домашней арене проведет матч против «Тамбова» (16:30 мск), а «Динамо» на своем стадионе примет «Рубином» (19:00 мск).

В заключительном матче второго тура «Зенит» на выезде встретится «Сочи». Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 21:30 (мск).

Ранее во втором туре российской премьер-лиги «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Ростовом» (2:2), «Краснодар» на выезде одержал волевую победу над «Уфой» (3:2), «Крылья Советов» дома уступили «Арсеналу» (2:3), а ЦСКА на своем поле переиграл «Оренбург» (2:1).

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