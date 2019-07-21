РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове - Советский спорт
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21 июля 2019 09:46Футбол

РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове

РФС прокомментировал столкновение между сотрудниками ОМОНа и фанатами «Спартака» в Ростове-на-Дону.

«В организации матча участвуют клуб, полиция и РПЛ. Они должны делать все, чтобы игра проходила в комфортных для болельщиков условиях. При этом клубы проходят сертификацию безопасности, и если они не соответствуют критериям, то не должны быть допущены к выступлению в чемпионате.

Всем сторонам необходимо работать с фанатами, пресекать неправомерные действия. Но и реакция на нарушения должны быть адекватной. Мы надеемся, что РПЛ разберется в произошедшем в Ростове-на-Дону, такая ситуация на стадионах не должна повториться», - цитирует пресс-службу РФС «Матч ТВ».

Напомним, что матч второго тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартак», который прошел в минувшую субботу в Ростове-на-Дону, завершился со счетом 2:2.

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