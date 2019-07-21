Андрей Червиченко: Лучшим в составе «Спартака» был Левников

- «Спартак» набрал четыре очка по итогам двух туров, и ни одного честного, что печально. Хотя, нужно отметить, что москвичи выглядели гораздо лучше, чем в матче с «Сочи» (1:0), и в этом большая заслуга Бакаева, молодого льва, который лез, боролся и в целом сыграл качественно. Как обычно хорошо сыграли Зобнин и Джикия. А лучшим в составе «Спартака» был Левников.
Состоялась вторая часть бенефиса этих… ребят в черном, скажем так. Из четырех моментов, которые тянули на пенальти — из них 3 ростовских, и один спартаковский — спартаковский меньше всего был похож на 11-метровый, но именно его Левников выбрал и поставил, - цитирует Червиченко Rusfootball.info.
Напомним, что матч второго тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартак», который прошел в минувшую субботу в Ростове-на-Дону, завершился со счетом 2:2. После этой игры «Ростов», набрав четыре очка вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» на текущий момент занимает вторую строчку, уступая ростовской команде лишь по дополнительным показателям.
Добавим, что в следующем туре «Ростов» 28 июля в гостях сыграет с «Арсеналом», а «Спартак» днем ранее на выезде встретится с «Тамбовом».
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