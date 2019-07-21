Зинедин Зидан: Мы надеемся, что Бэйл скоро уйдет, это будет лучше для всех - Советский спорт
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21 июля 2019 09:59Футбол

Зинедин Зидан: Мы надеемся, что Бэйл скоро уйдет, это будет лучше для всех

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие в матче Международного кубка чемпионов с «Баварией» (1:3) валлийского вингера Гарета Бэйла.

- Бэйл не играл, потому что он очень близок к тому, чтобы уйти. Мы надеемся, что он скоро уйдет, это будет лучше для всех. Мы работаем над его переходом в новую команду, - приводит слова Зидана Goal.com.

Напомним, что в личной беседе с руководством «Реала», на которой настоял валлиец, Бэйл заявил о своем нежелании уходить из мадридской команды этим летом.

Позже появилась информация, что агент валлийца Джонатан Барнетт готов оформить уход футболиста из мадридского клуба, но намерен добиться от руководства «сливочных» бесплатного трансфера, чтобы в новой команде его клиент получал такую же зарплату, что и на «Сантьяго Бернабеу».

Добавим, что Бэйл перешел в «Реал» осенью 2013 года из «Тоттенхэма» за 101 миллион евро. С тех пор 29-летний форвард провел за мадридский клуб 231 матч и записал на свой счет 102 забитых мяча и 64 голевые передачи.

Действующий контракт валлийца с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивает в 70 миллионов евро. В минувшем сезоне Бэйл отыграл 42 матча, забил 14 голов и отдал 6 голевых передач.

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