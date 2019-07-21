Александр Бубнов: В матче «Урал» - «Ахмат» ставлю на ничью

- Встречаются примерно равные по классу команды, которые начали первенство с победы и хотят закрепить успех. Ставлю на ничью. Прогноз: 1:1, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Добавим, что встреча состоится сегодня, 21 июня на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.
Напомним, что в первом туре российской премьер-лиги «Ахмат» н своем поле переиграл «Краснодар» (1:0), а «Урал» в гостях оказался сильнее «Уфы» (3:2).
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