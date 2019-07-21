Спортивный директор «Оренбурга»: Обсуждаем варианты трансфера трех игроков Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, стоит ли ожидать новичков в команде.

— Мы в ближайшее время ждем завершения переговоров с представителями игроков. Очень надеюсь, что новички присоединятся к нам в максимально короткий срок. Опять же скажу, что все футболисты будут достаточно квалифицированными и помогут «Оренбургу» прибавить.

— А по количеству пока не беретесь загадывать?

— Сейчас пока обсуждаем варианты трансфера с тремя персонами. Надеюсь, что уже в ближайшее время мы сможем обо всём объявить официально.

— Есть ли шанс, что новички присоединятся к «Оренбургу» до матча третьего тура РПЛ?

— К матчу с «Зенитом» это маловероятно, если честно. Конечно, шансы небольшие на это есть, но пока будем с нынешним составом готовиться к третьему туру чемпионата России. А вот после противостояния с «сине-бело-голубыми» уже могут пойти приобретения, - передает слова Андреева News.ru.

Добавим, что в первом туре чемпионата России «Оренбург» в гостях уступил «Ростову» (1:2), а во втором проиграл на выезде ЦСКА. Потерпев поражение в двух встречах на старте сезона, команда Владимира Федотова занимает последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ.