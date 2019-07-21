«Манчестер Сити» готов продать Отаменди и Мангаля, чтобы купить Магуайра

Как сообщает The Daily Star, руководство «горожан», ищущее замену ушедшему в «Андерлехт» Винсенту Компани, до сих не оставило попыток заполучить в летнее трансфертное окно защитника «Лестера» Харри Магуайра, цена на которого составляет около 90 миллионов евро. Ради соблюдения финансового «фэйр-плей» «Манчестер Сити» готов избавиться от двух центральных защитников - аргентинца Николаса Отаменди и француза Эльякима Мангаля.
При этом, как отмечает издание, Мангаля будет позволено уйти бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, а Отаменди, купленный в 2015 году у «Валенсии» за 44,60 миллиона евро, будет предложен испанской команде за треть этой суммы.
Ранее стало известно, что «Лестер» отказался продавать Магуайра в «Манчестер Юнайтед» за 77 миллионов евро, подняв цену до 90 миллионов евро. Узнав об этом, защитник заявил о своем разочаровании в руководстве команды и выразил желание покинуть клуб.
Напомним, что Магуайр перешел в «Лестер» из «Халл Сити» в январе 2017 года за 12,7 миллиона евро. С тех пор он провел в составе «лис» 76 матчей во всех турнирах и записал на свой счет пять забитых мячей и три голевые передачи.
Действующий контракт центрального защитника рассчитан до конца июня 2023 года, а стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро.
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